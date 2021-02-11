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خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

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أكد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية إلى الرئيس عبدالفتاح رئيس جمهورية العربية، تضمنت التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري اليوم لوزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد في القاهرة، وذلك بحضور معالي رئيس المخابرات العامة عباس كامل وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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