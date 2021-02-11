أخبار عاجلة

اليوم.. محاكمة المتهمين في خلية "أحرار الشام" -
منها الخل والليمون والعسل.. طرق طبيعية لتفتيح نمش الوجه -
​​الأوقاف: افتتاح 32 مسجدًا جديدًا في 7 محافظات.. الجمعة -
موعد انطلاق أولى رحلات القطارات الجديدة في كفرالشيخ (صور) -
تبرئة الرئيسة السابقة لحكومة مدريد من تهمة تزوير درجة الماجيستير -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بولندي يمكث في السجن 18 عاماً ظلمًا والحكومة تقرر منحه أكبر تعويض

Print
بولندي يمكث في السجن 18 عاماً ظلمًا والحكومة تقرر منحه أكبر تعويض بولندي يمكث في السجن 18 عاماً ظلمًا والحكومة تقرر منحه أكبر تعويض
اتُهم باغتصاب وقتل فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً وثبتت براءته

بولندي يمكث في السجن 18 عاماً ظلمًا والحكومة تقرر منحه أكبر تعويض

اتُهم البولندي توماس كوميندا باغتصاب وقتل فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً، وحُكم عليه بـ25 عاماً من السجن، أمضى منها 18 قبل أن تظهر أدلة للطب الشرعي نفت ضلوعه في التهمة الموجهة إليه.
البولندية قررت منحه أكبر تعويض في تاريخها بقيمة 3.46 مليون دولار بسبب الظلم الذي وقع عليه لمدة 18 سنة، قبل أن تظهر أدلة للطب الشرعي عدم ضلوعه في التهمة الموجهة إليه.
وقد قُبض على "كوميندا"، وهو في الـ23 من عمره ليمضي أجمل فترات شبابه في السجن، وفي العام الماضي، قضت محكمة في وارسو بسجن شخصين لمدة 25 عاماً بتهمة ارتكاب جريمة القتل نفسها، والحكم ببراءة توماس لتبدأ رحلته لتحصيل التعويض على سنوات عمره المهدرة..
وطلب "كوميندا" تعويضاً عن سجنه بقيمة 4.84 مليون دولار، إلى جانب تعويض بقيمة 217 ألف دولار عن أضرار لحقت به نتيجة السجن الخاطئ، وشملت 3 محاولات انتحار، ومنحته المحكمة ثلثي المبلغ المطلوب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحكومة الألمانية تدافع عن فرض رقابة على الحدود في جنوب شرق البلاد

الحكومة الألمانية تدافع عن فرض رقابة على الحدود في جنوب شرق البلاد

الحكومة الألمانية تحث على استراتيجية إعادة فتح حذرة

الحكومة الألمانية تحث على استراتيجية إعادة فتح حذرة

رئيس الحكومة التونسية يعفي 5 وزراء مشمولين بالتعديل الأخير

رئيس الحكومة التونسية يعفي 5 وزراء مشمولين بالتعديل الأخير

رئيس الحكومة التونسية يعفي 5 وزراء مشمولين بالتعديل الأخير

رئيس الحكومة التونسية يعفي 5 وزراء مشمولين بالتعديل الأخير

شبكة عيون الإخبارية