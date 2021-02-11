أخبار عاجلة

اليوم.. محاكمة المتهمين في خلية "أحرار الشام" -
منها الخل والليمون والعسل.. طرق طبيعية لتفتيح نمش الوجه -
​​الأوقاف: افتتاح 32 مسجدًا جديدًا في 7 محافظات.. الجمعة -
موعد انطلاق أولى رحلات القطارات الجديدة في كفرالشيخ (صور) -
تبرئة الرئيسة السابقة لحكومة مدريد من تهمة تزوير درجة الماجيستير -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"عايز يغير اسم كفر شكر".. المتهمة بإطلاق اسم زوجها وأسرته على شوارع بالقليوبية ترد

Print
"عايز يغير اسم كفر شكر".. المتهمة بإطلاق اسم زوجها وأسرته على شوارع بالقليوبية ترد "عايز يغير اسم كفر شكر".. المتهمة بإطلاق اسم زوجها وأسرته على شوارع بالقليوبية ترد

مصراوي Masrawy

04:19 م الخميس 11 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

بعد إحالتها للتحقيق معها في واقعة إطلاق أسماء أقاربها على الشوارع، نفت "منى.م" مسئول بمجلس مدينة كفرشكر، على الاتهامات الموجهة لها في واقعة تسمية 5 شوارع بالمدينة بأسماء زوجها، ووالده، وأشقائه، موضحة أنها أزمة مفتعلة للتشهير بها لوجود خلافات بينها وبين أحد الأشخاص ويدعى "س. ج" والذي سبق وتقدم بطلب لتغيير اسم مدينة كفرشكر، وإطلاق اسمه عليها.

وذكرت في منشور لها على "فيسبوك" أنها موظفة شريفة كما ذكرت الأجهزة الرقابية وأنها فوق مستوى الشبهات، وما نشر ما هو إلا انتقاما منها لأنها أصرت على الالتزام بقوانين الدولة، والحرص على تنفيذها.

أوضحت في بيانها، أن ما يحدث بدأت حملة الممنهجة ضدها بعد اكتشافها اختفاء أصل 6 محاضر مخالفة حررت بتاريخ 15/1/2020 تفيد بتعدي المواطن المذكور على الأرض الزراعية والبناء المخالف بدون ترخيص، كما تفيد محاضر رقم 6،7،8 بتعديه على الأرض الزراعية بالبناء بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة ٥١٠ متر مربع تقريبا دون الحصول على ترخيص.

وأوضحت أنها حررت مذكرة أخبرت فيها رئيس مجلس المدينة أثبتت فيها اختفاء أصل المحاضر، مؤكدة أنها قامت بتصوير المحاضر قبل اختفائها، ليتقدم المواطن بطلب رسمي لرئيس الجهاز، مطالبا إياه بتغيير اسم كفر شكر، مدعيا بأنه يفعل ذلك أسوة بها، مدعيًا أنها غيرت أسماء الشوارع لتكون بأسماء أقاربها وهو ادعاء كيدي، مشيرة إلى أنها ستتقدم بلاغ رسمي ضد وسائل التواصل الاجتماعي التي شهرت بها، والمواطن.

اقرأ أيضًا:

أطلقت على الشوارع أسماء زوجها وأقاربها.. إحالة مسئولة في القليوبية للتحقيق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

شبكة عيون الإخبارية