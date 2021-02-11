"عايز يغير اسم كفر شكر".. المتهمة بإطلاق اسم زوجها وأسرته على شوارع بالقليوبية ترد

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

بعد إحالتها للتحقيق معها في واقعة إطلاق أسماء أقاربها على الشوارع، نفت "منى.م" مسئول بمجلس مدينة كفرشكر، على الاتهامات الموجهة لها في واقعة تسمية 5 شوارع بالمدينة بأسماء زوجها، ووالده، وأشقائه، موضحة أنها أزمة مفتعلة للتشهير بها لوجود خلافات بينها وبين أحد الأشخاص ويدعى "س. ج" والذي سبق وتقدم بطلب لتغيير اسم مدينة كفرشكر، وإطلاق اسمه عليها.

وذكرت في منشور لها على "فيسبوك" أنها موظفة شريفة كما ذكرت الأجهزة الرقابية وأنها فوق مستوى الشبهات، وما نشر ما هو إلا انتقاما منها لأنها أصرت على الالتزام بقوانين الدولة، والحرص على تنفيذها.

أوضحت في بيانها، أن ما يحدث بدأت حملة الممنهجة ضدها بعد اكتشافها اختفاء أصل 6 محاضر مخالفة حررت بتاريخ 15/1/2020 تفيد بتعدي المواطن المذكور على الأرض الزراعية والبناء المخالف بدون ترخيص، كما تفيد محاضر رقم 6،7،8 بتعديه على الأرض الزراعية بالبناء بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة ٥١٠ متر مربع تقريبا دون الحصول على ترخيص.

وأوضحت أنها حررت مذكرة أخبرت فيها رئيس مجلس المدينة أثبتت فيها اختفاء أصل المحاضر، مؤكدة أنها قامت بتصوير المحاضر قبل اختفائها، ليتقدم المواطن بطلب رسمي لرئيس الجهاز، مطالبا إياه بتغيير اسم كفر شكر، مدعيا بأنه يفعل ذلك أسوة بها، مدعيًا أنها غيرت أسماء الشوارع لتكون بأسماء أقاربها وهو ادعاء كيدي، مشيرة إلى أنها ستتقدم بلاغ رسمي ضد وسائل التواصل الاجتماعي التي شهرت بها، والمواطن.

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