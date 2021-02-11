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تعرّف على سرعات مقدمي الخدمات في الوصول لأبرز وسائل التواصل

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وفق التقرير الربعي للمؤشرات الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

تعرّف على سرعات مقدمي الخدمات في الوصول لأبرز وسائل التواصل

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التقرير الربعي لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة "مقياس"، الذي كشف في نسخة الربع الأخير من العام 2020، عن تسجيل شركة "موبايلي" لأفضل سرعة وصول لمحتوى تطبيقات التواصل الاجتماعي "فيس بوك، وإنستقرام، وتويتر"، فيما سجلت شركة "زين" أفضل سرعة وصول لبرنامج "سناب شات".

كما كشف التقرير عن تصدر شركة الاتصالات المتكاملة لتصنيف مقدمي خدمات الاتصالات في جودة بث الفيديو في الإنترنت الثابت عبر منصة "يوتيوب" بنسبة نجاح تصل إلى 99,94%، جاءت بعدها على التوالي شركات: زين، وموبايلي، وشركة الاتصالات STC.

و تصدرت شركة "موبايلي" قائمة سرعة الوصول لتطبيقات الاجتماعات المرئية الأكثر استخدامًا في المملكة بعد تسجيلها لأفضل سرعة وصول لتطبيقات "زوم، مايكروسفت تيمز، جوجل ميت"، بالإضافة إلى تطبيق ويبكس الذي تصدرت فيه "موبايلي" بالشراكة مع شركة زين قائمة مقدمي خدمات الاتصالات في زمن الوصول لتطبيقات الاجتماعات المرئية الأكثر استخدامًا في المملكة خلال الربع الأخير من عام 2020.

يذكر أن "هيئة الاتصالات" تسعى من خلال نشر تقرير "مقياس" بشكل ربعي إلى تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين؛ عبر رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

تعرّف على سرعات مقدمي الخدمات في الوصول لأبرز وسائل التواصل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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