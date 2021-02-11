بدء تطعيم الفرق الطبية بجامعة الزقازيق بلقاح كورونا

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الشرقية– فاطمة الديب:

بدأت الفرق الطبية للتطعيمات بمديرية الشؤون الصحية في الشرقية، اليوم الخميس، تطعيم الفرق الطبية بجامعة الزقازيق بلقاح فيروس كورونا، بالتنسيق مع الدكتور حسن عاشور مدير العيادات الخارجية بجامعة الزقازيق.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه يجري تطعيم 186 فردًا من الكوادر الطبية بالجامعة، وهو العدد الذي جرى تسجيله على موقع التسجيل الإلكتروني للوزارة، الخاص بتطعيم الفرق الطبية على مستوى الجمهورية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أن إجمالي الفرق الطبية التي جرى تطعيمها بلقاح كورونا بمستشفيات "فاقوس النموذجي– حميات فاقوس– حميات الزقازيق– صدر الزقازيق" بلغ 557 فردًا من كتائب الجيش الأبيض.