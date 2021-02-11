أخبار عاجلة

اليوم.. محاكمة المتهمين في خلية "أحرار الشام" -
منها الخل والليمون والعسل.. طرق طبيعية لتفتيح نمش الوجه -
​​الأوقاف: افتتاح 32 مسجدًا جديدًا في 7 محافظات.. الجمعة -
موعد انطلاق أولى رحلات القطارات الجديدة في كفرالشيخ (صور) -
تبرئة الرئيسة السابقة لحكومة مدريد من تهمة تزوير درجة الماجيستير -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 5 أشخاص استولوا على 11 مليون جنيه من أموال دعم الخبز في كفر الشيخ

Print
ضبط 5 أشخاص استولوا على 11 مليون جنيه من أموال دعم الخبز في كفر الشيخ ضبط 5 أشخاص استولوا على 11 مليون جنيه من أموال دعم الخبز في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

03:51 م الخميس 11 فبراير 2021

كتب- سامح غيث:

ضبطت مباحث بمديرية أمن كفر الشيخ، مالك مخبز بلدي؛ لاستيلائه على (5٫595٫260 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء وتجميعه 47 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين للاستيلاء على الدعم المقرر لها، 1ماكينة صرف خبز بلدي مدعم خاصة بالمخبز.

كما ضبطت شرطة التموين، (المدير المسئول ومالك مخبز بلدي – بمحافظة كفر الشيخ)؛ لاستيلائهما على (3٫373٫737 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء وتجميعهما 853 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين للاستيلاء على الدعم المقرر لها، 1ماكينة صرف خبز بلدي مدعم خاصة بالمخبز.

ونجحت شرطة التموين بمديرية أمن كفر الشيخ، في ضبط المدير المسئول ومالك مخبز بلدي؛ لاستيلائهما على (2٫485٫568 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق، من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء وتجميعهما 305 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين للاستيلاء على الدعم المقرر لها، 1ماكينة صرف خبز بلدي مدعم خاصة بالمخبز.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

شبكة عيون الإخبارية