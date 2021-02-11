ضبط 5 أشخاص استولوا على 11 مليون جنيه من أموال دعم الخبز في كفر الشيخ

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن كفر الشيخ، مالك مخبز بلدي؛ لاستيلائه على (5٫595٫260 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء وتجميعه 47 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين للاستيلاء على الدعم المقرر لها، 1ماكينة صرف خبز بلدي مدعم خاصة بالمخبز.

كما ضبطت شرطة التموين، (المدير المسئول ومالك مخبز بلدي – بمحافظة كفر الشيخ)؛ لاستيلائهما على (3٫373٫737 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء وتجميعهما 853 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين للاستيلاء على الدعم المقرر لها، 1ماكينة صرف خبز بلدي مدعم خاصة بالمخبز.

ونجحت شرطة التموين بمديرية أمن كفر الشيخ، في ضبط المدير المسئول ومالك مخبز بلدي؛ لاستيلائهما على (2٫485٫568 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق، من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء وتجميعهما 305 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين للاستيلاء على الدعم المقرر لها، 1ماكينة صرف خبز بلدي مدعم خاصة بالمخبز.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.