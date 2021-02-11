Coral Bloom أيقونة الرمال الذهبية

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واصلت أمانة محافظة جدة ممثلة في وكالة خدمة المجتمع حملتها التوعوية تحت عنوان «لسلامتنا نلتزم» بمشاركة عدد من المتطوعين من الجهات...
جدة: الوطن
29 جمادى الآخرة 1442 هـ
وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من 300 جهاز آلي لتعقيم الأيدي عالي الجودة، إضافة إلى 5000 لتر من المعقمات...
مكة المكرمة: الوطن
29 جمادى الآخرة 1442 هـ
تتجه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى التعاقد مع بيوت خبرة، لتنفيذ مشروع يستهدف تطوير الوصف الوظيفي وقياس...
الرياض : سليمان العنزي
28 جمادى الآخرة 1442 هـ
أنهت وزارة التعليم إجراءات ترقية 12283 موظفا وموظفة من منسوبيها على سلم وظائف الإداريين والإداريات في ديوان الوزارة وإدارات ومكاتب...
الرياض : سليمان العنزي
28 جمادى الآخرة 1442 هـ
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رغم الدور الكبير الذي كانت تقدمه منشأة كلية الطب للبنات بنجران التي تأسست منذ نحو 12 عامًا، وبنيت على أحدث طراز معماري وتكلفت ملايين...
نجران: قاسم الكستبان
28 جمادى الآخرة 1442 هـ