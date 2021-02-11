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يتسلم رسالة خطية من العاهل السعودي بشأن موضوعات التعاون الثنائي

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السيسي يتسلم رسالة خطية من العاهل السعودي بشأن موضوعات التعاون الثنائي يتسلم رسالة خطية من العاهل السعودي بشأن موضوعات التعاون الثنائي

مصراوي Masrawy

03:31 م الخميس 11 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

استقبل الرئيس عبدالفتاح ، اليوم الخميس، الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن عصام بن سعيد نقل رسالة للرئيس من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تناولت عددا من موضوعات التعاون الثنائي.

كما تضمنت الرسالة التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه؛ طلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقيه العاهل السعودي، وولي العهد، مؤكدا على الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية وما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لاسيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.

وقد تم التوافق خلال اللقاء على استمرار تطوير التعاون والتشاور البناء بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، فضلاً عن تدعيم أواصر التضامن العربي.​

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