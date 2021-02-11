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هيلاري كلينتون: الرئة قد تحدث في هذه الحالة

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هيلاري كلينتون: الرئة ترامب قد تحدث في هذه الحالة هيلاري كلينتون: الرئة قد تحدث في هذه الحالة

مصراوي Masrawy

03:39 م الخميس 11 فبراير 2021

وكالات:

قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، إن الحكم بالبراءة في محاكمة عزل الرئيس السابق لن يأتي إلا لأن "هيئة المحلفين تضم المتآمرين معه“، حسبما نقلت اليوم .

وكتبت كلينتون في تغريدة عبر "تويتر": "إذا فشل الجمهوريون في مجلس الشيوخ في إدانة دونالد ترامب، فلن يكون ذلك لأن الحقائق كانت معه أو أن محاميه أقاموا دفاعا كفؤا، بل لأن هيئة المحلفين تضم المتآمرين معه".

وجاءت تغريدة كلينتون بعد اليوم الثاني من المرافعات من قبل مديري المساءلة في مجلس النواب أمام مجلس الشيوخ. وحاول النائبان الديمقراطيان ديفيد سيسلين وجواكين كاسترو، الربط مباشرة بين مثيري الشغب والرئيس السابق، مستشهدين بشخص واحد على الأقل يقرأ تغريدة من ترامب ويهاجم نائب الرئيس السابق مايك بينس عبر مكبر الصوت أثناء أعمال الشغب.

ويواجه ترامب محاكمة لعزله في مجلس الشيوخ الأمريكي بعد أن صوت الديمقراطيون في مجلس النواب في 13 يناير على عزله في أعقاب أحداث الشغب في الكابيتول في 6 يناير، واتهامه بـ"التحريض على العصيان".

إلا أنه من المرجح أن يمنع رفاق ترامب الجمهوريون بمجلس الشيوخ الديمقراطيين من إدانة الرئيس السابق، التي تستلزم تأييد 67 من أصل السيناتورات الـ100.

ويقول الجمهوريون إن الديمقراطيين ليست لهم سلطة لإجراء محاكمة لترامب بعدما ترك المنصب في 20 يناير.

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