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لقمان سليم: تشييع جثمان الناشط اللبناني اشتهر بمواقفه المناوئة لحزب الله

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لقمان سليم: تشييع جثمان الناشط اللبناني اشتهر بمواقفه المناوئة لحزب الله لقمان سليم: تشييع جثمان الناشط اللبناني اشتهر بمواقفه المناوئة لحزب الله

مصراوي Masrawy

03:32 م الخميس 11 فبراير 2021

بيروت- (بي بي سي):

شيّع في العاصمة اللبنانيّة بيروت اليوم جثمان الناشط السياسي اللبنانيّ البارز لقمان سليم الذي قتل الأسبوع الماضي.

ووصفت السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا، في كلمة ألقتها في مراسم التأبين التي أقيمت في منزل عائلته في الضاحية الجنوبيّة في بيروت ، مقتل الناشط اللبناني بأنه عمل "همجيّ لا يغتفر".

وشارك في التأبين أيضا سفراء ألمانيا وسويسرا ونشطاء.

وتم العثور على سليم مقتولا بالرصاص في سيارته في جنوبي البلاد الأسبوع الماضي، ولم يتضح بعد من قتله.

وكان الناشط اللبنانيّ البارز ينتقد بشكل علنيّ حزب الله اللبناني، وكان قد حملّه مسؤولية التهديدات بالقتل التي تلقاها في الماضي، وهي تهمة ينفيها الحزب.

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