أخبار عاجلة

اليوم.. محاكمة المتهمين في خلية "أحرار الشام" -
منها الخل والليمون والعسل.. طرق طبيعية لتفتيح نمش الوجه -
​​الأوقاف: افتتاح 32 مسجدًا جديدًا في 7 محافظات.. الجمعة -
موعد انطلاق أولى رحلات القطارات الجديدة في كفرالشيخ (صور) -
تبرئة الرئيسة السابقة لحكومة مدريد من تهمة تزوير درجة الماجيستير -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الفيصل" يزور مقر الأولمبية القطرية.. واتحاد القدم

Print

قام الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية ، الخميس، بزيارة لمقر اللجنة الأولمبية القطرية في العاصمة الدوحة، والتقى بالشيخ جوعان بن حمد رئيس اللجنة الأولمبية القطرية.

وناقش الفيصل مع رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، سبل التعاون المشترك بين اللجنتين، ومجالات الاهتمام المشترك، وطرق تطوير الرياضات الأولمبية في البلدين.

كما زار الأمير عبد العزيز الفيصل مقر الاتحاد القطري لكرة القدم، والتقى بالشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الاتحاد القطري.

وكان الفيصل وصل إلى الدوحة العاصمة القطرية، الأربعاء، تلبية لدعوة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، لحضور نهائي بطولة للأندية، والذي يلعب، الخميس، على المدينة التعليمية.

يذكر أن الاتحاد القطري دعا في وقت سابق، ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم السعودي، رفقة عدد من أعضاء الاتحاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم

اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم

"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة

"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة

اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم

اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم

"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة

"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة

شبكة عيون الإخبارية