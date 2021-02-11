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والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

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مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967
"" و"الخصاونة" شدّدا على دعم القضايا العربية

مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

جدّد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، التأكيد، اليوم (الخميس)، على موقف البلدين الثابت بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بأن الجانبين شدّدا أيضًا خلال اجتماع بالقاهرة، على ضرورة مواصلة جهود البلدين لخدمة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأضافت أن "السيسي" و"الخصاونة" دعيا إلى ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي الذي نتج عن مخرجات القمة الثلاثية التي استضافها الأردن في أغسطس الماضي، بمشاركة السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وإمكانية توسيع هذا التعاون.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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