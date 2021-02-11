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العبد العالي: الاتجاه التصاعدي لارتفاع حالات كورونا يقلقنا ويجعلنا جميعًا أمام المسؤولية

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العبد العالي: الاتجاه التصاعدي لارتفاع حالات كورونا يقلقنا ويجعلنا جميعًا أمام المسؤولية العبد العالي: الاتجاه التصاعدي لارتفاع حالات كورونا يقلقنا ويجعلنا جميعًا أمام المسؤولية
قال: يجب أن تتم الصلاة في المساجد بالشكل السليم وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة

العبد العالي: الاتجاه التصاعدي لارتفاع حالات كورونا يقلقنا ويجعلنا جميعًا أمام المسؤولية

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم إن الاتجاه التصاعدي لارتفاع الحالات هو ما يقلقنا ويجعلنا جميعًا أمام المسؤولية.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: لا تكن سببًا في تفشي العدوى و المخالط هو الشخص الذي تواصل بشكل مباشر مع الحالة المصابة، وهنا من الضروري قيامه بإجراء الفحص المخبري.

وتابع: يجب أن تتم الصلاة في المساجد بالشكل السليم وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة لمنع تفشي #كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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