وزير الشباب يفتتح مهرجان رياضي ومعرض مشغولات يدوية بالعريش

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شمال سيناء- أشرف سويلم:

افتتح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم الخميس، فعاليات المهرجان الرياضي بشمال سيناء يرافقه محافظ الإقليم اللواء محمد عبدالفضيل شوشة.

تضمنت الفعاليات مسابقات رياضية لكل من "الرواد، الفتاة والمرأة، الأيتام، والمعاقين، وأنشطة الكشافة البحرية" على أن يجري تسليم جوائز عبارة عن دراجات هوائية للفائزين في مسابقات المهرجان.

وقال وزير الشباب و الرياضة، أن شمال سيناء، سوف تشهد خلال المرحلة المقبلة مزيدًا من الأنشطة الرياضية، والاجتماعية، والثقافية التي تنفذها الوزارة وتقدمها لأهالي المحافظة.

وجرى افتتاح معرض للحرف والمشغولات اليدوية لأندية "الفتاة، والفن التشكيلي" الذي يقيمه مركز الفنون بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء تحت إشراف الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية.