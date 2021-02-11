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لتغيبهم عن العمل.. إحالة 14 طبيًا بمستشفى جهينة للتحقيق

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لتغيبهم عن العمل.. إحالة 14 طبيًا بمستشفى جهينة للتحقيق لتغيبهم عن العمل.. إحالة 14 طبيًا بمستشفى جهينة للتحقيق

مصراوي Masrawy

03:28 م الخميس 11 فبراير 2021

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أحال المحاسب أحمد البدري، رئيس مركز ومدينة جهينة شمالي محافظة سوهاج، 14 طبيبًا بمستشفى جهينة المركزي للتحقيق؛ لتغيبهم عن العمل دون عذر قانوني.

وأوضح "البدري"، اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال جولة مرورية نفذها المحاسب أحمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس المركز، يرافقه مدير التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية، لمتابعة العاملين بالمصالح الحكومية للتأكد من انتظام العمل.

وأشار رئيس مدينة جهينة إلى أنه جرت إحالة 12 طبيبًا للتحقيق لغيابهم عن العمل بدون عذر قانوني، وطبيبين بالنوبتجية الليلية لعدم توقيعهم في خانة الانصراف.

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