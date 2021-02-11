"المتحرشة_انجل".. سعودية وثقت تحرشها بأختها الصغيرة فاعتُقلت

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مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

على مدى الساعات الماضية، تصدّر هاشتاج "#المتحرشة_انجل" تويتر في السعودية، بعد تداول مقطع فيديو على نطاق واسع عبر الإنترنت، أثار استياءً سعوديًا لتوثيقه واقعة تحرّش فتاة بطفلة، وسط دعوات إلى حماية الضحية ومُطالبات بالقبض على المتحرشة.

في الفيديو، ظهرت فتاة سعودية أفادت تقارير محلية بأنها تُدعى أنجل، تُصوّر نفسها وهي تتحرش عنوة بأختها الصغيرة، فيما واصلت الأخيرة البكاء، محاولة الفكاك منها لكن دون جدوى.

تنديد تويتري

وتحت هاشتاجيّ "#المتحرشة_انجل" و"#اقبضو_على_المتحرشه_انجل، اللذين تصدّرا تويتر، أبدى مُغرّدون سعوديون استنكارهم للمقطع المُتداول، واصفين إيّاه بالمُقزز والشنيع.

فغرّدت إحداهن بصورة كُتب عليها: "أنا أعيش في أسوأ عصر في التاريخ.. نحن وسط أقذر مجموعة بشرية وُجِدت على الإطلاق".

وكتبت مُغردة أخرى بالإنجليزية: "ليتني لم أشاهد ما فعلته (المتحرشة)"، في إشارة إلى الفيديو.

فيما سخرت ثانية: "لم يُخطئ طرزان عندما ترك البشر وعاش مع الحيوانات".

وغرّدت ثالثة: "أتمنى لها حياه تعيسة ولكل اللي مثلها يا رب".

تحرك رسمي

وفور تداول المقطع، سارع مركز بلاغات العنف الأسري بالسعودية للإعلان عن رصد الحالة واتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وبعد ساعات، أعلنت شرطة منطقة الرياض مساء أمس الأربعاء، أنها تمكنت من إلقاء القبض على "المتحرشة أنجل".

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إن السلطات المختصة تمكّنت بفضل المتابعة الأمنية من تحديد هويتها والقبض عليها.

وصرّح بأن المتحرشة "سعودية في العقد الثاني من العمر"، ما يعد مخالفة لنظامي مكافحة جريمة التحرش ومكافحة الجرائم المعلوماتية، مؤكدًا أنه جرى إيقافها واتخذت بحقها كافة إجراءات الاستدلال الأولية، وإحالتها إلى فرع النيابة العامة المختص، بحسب صحيفة "عكاظ".

ويُعاقب المتحرش في المملكة، حسبما أعلنت النيابة العامة السعودية في وقت سابق، بالسجن مدة لا تزيد عن 5 أعوام، مع تغريمه بما لا يزيد عن 300 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين في حالة العود، أو اقتران الجريمة بأي مما يأتي: (أن يكون المجني عليه طفلًا، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة).

وفي وقت سابق من العام الجاري، أضاف مجلس الوزراء السعودي فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، تفيد بتشهير الجاني من خلال "إجازة نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه".