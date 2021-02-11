البرنامج النووي الإيراني: إيران تنتج اليورانيوم، في انتهاك جديد للاتفاق النووي

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مصراوي Masrawy

طهران- (بي بي سي):

بدأت إيران إنتاج معدن اليورانيوم، على الرغم من تحذيرات القوى الدولية من أن هذا يشكل انتهاكا جديدا للاتفاقية الموقعة معها عام 2015.

وأكد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود 3.6 غم من مادة اليورانيوم في منشأة في إصفهان الأسبوع الماضي.

وتقول إيران إنها تجري أبحاثا بهدف إنتاج وقود لمفاعل بحثي.

لكن معدن اليورانيوم يمكن أن يستخدم لإنتاج نواة قنبلة نووية.

وتصر إيران على أن برنامجها النووي يخدم أغراضا سلمية فقط ، لكنها تحللت من بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي على مدى العامين الماضيين.

وتقول إن خطواتها الأخيرة جاءت ردا على العقوبات الأمريكية التي أعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب فرضها إثر خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.

ويقول الرئيس الجديد جو بايدن إن على إيران الالتزام ببنود الاتفاقية بشكل كامل قبل رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.