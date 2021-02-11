أخبار عاجلة

اليوم.. محاكمة المتهمين في خلية "أحرار الشام" -
منها الخل والليمون والعسل.. طرق طبيعية لتفتيح نمش الوجه -
​​الأوقاف: افتتاح 32 مسجدًا جديدًا في 7 محافظات.. الجمعة -
موعد انطلاق أولى رحلات القطارات الجديدة في كفرالشيخ (صور) -
تبرئة الرئيسة السابقة لحكومة مدريد من تهمة تزوير درجة الماجيستير -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

توقيف 65 سعوديًا بتهمة الفساد والرشوة واستغلال النفوذ

Print
توقيف 65 سعوديًا بتهمة الفساد والرشوة واستغلال النفوذ توقيف 65 سعوديًا بتهمة الفساد والرشوة واستغلال النفوذ

مصراوي Masrawy

03:06 م الخميس 11 فبراير 2021

الرياض- (د ب أ):

أفادت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ، الخميس، بتوقيف 65 سعوديا ومقيما بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ.

وأعلنت الهيئة، في بيان صحفي، "عن مباشرتها ما لا يقل عن 490 جولة تفتيشية، انتهت بفتح تحقيق مع 411 متهمًا في قضايا جنائية وإدارية".

وأكدت الهيئة "إيقاف 65 سعوديًا ومقيمًا، منهم 48 موظفًا من وزارات الدفاع، والداخلية، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، والبيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى رئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة".

وأضافت أن ذلك جاء لـ "تورطهم بتهم تتعلق بالرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة والتزوير".

وأكدت الهيئة مواصلة استكمال الإجراءات القانونية بحق المتهمين، تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم

اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة

"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

شبكة عيون الإخبارية