توقيف 65 سعوديًا بتهمة الفساد والرشوة واستغلال النفوذ

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مصراوي Masrawy

الرياض- (د ب أ):

أفادت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، الخميس، بتوقيف 65 سعوديا ومقيما بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ.

وأعلنت الهيئة، في بيان صحفي، "عن مباشرتها ما لا يقل عن 490 جولة تفتيشية، انتهت بفتح تحقيق مع 411 متهمًا في قضايا جنائية وإدارية".

وأكدت الهيئة "إيقاف 65 سعوديًا ومقيمًا، منهم 48 موظفًا من وزارات الدفاع، والداخلية، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، والبيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى رئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة".

وأضافت أن ذلك جاء لـ "تورطهم بتهم تتعلق بالرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة والتزوير".

وأكدت الهيئة مواصلة استكمال الإجراءات القانونية بحق المتهمين، تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء.