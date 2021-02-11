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كوبري المشاة في الخالدية صيانة مع وقف التنفيذ.. فما السبب؟

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سنوات عدة ولوحات الاعتذار والتنويه تزين جنباته.. و"سبق" تقف على الموضوع

كوبري المشاة في الخالدية صيانة مع وقف التنفيذ.. فما السبب؟

تساءل مرتادو كوبري المشاة الواقع بالدائري الثالث عن السبب في تأخّر إعادة ترميم وصيانة الكوبري، والذي تجاوز عدة سنوات منذ إغلاقه دون وجود أي بوادر على الصيانة سوى عبارات اعتذار وتنويه لمستخدميه أن الكوبري خاضع للصيانة إلى أجل غير مسمى.

وقفت "سبق" على الموقع المعني بالمناشدة؛ إذ يعدّ الوقت مناسباً للقيام بأعمال الصيانة؛ تزامناً مع الظروف الاستثنائية التي تسببت بها جائحة كورونا وقلة المستفيدين من الكوبري، والذي يخدم مجمعاً مدرسياً للبنات والأحياء الملاصقة لها؛ للانتقال إلى الشارع المقابل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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