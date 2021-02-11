أخبار عاجلة

اليوم.. محاكمة المتهمين في خلية "أحرار الشام" -
منها الخل والليمون والعسل.. طرق طبيعية لتفتيح نمش الوجه -
​​الأوقاف: افتتاح 32 مسجدًا جديدًا في 7 محافظات.. الجمعة -
موعد انطلاق أولى رحلات القطارات الجديدة في كفرالشيخ (صور) -
تبرئة الرئيسة السابقة لحكومة مدريد من تهمة تزوير درجة الماجيستير -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الرئيس البيلاروسي يرجح إصابته مجددا بكورونا بعد تعرضه لنوبة سعال

Print
الرئيس البيلاروسي يرجح إصابته مجددا بكورونا بعد تعرضه لنوبة سعال الرئيس البيلاروسي يرجح إصابته مجددا بكورونا بعد تعرضه لنوبة سعال

مصراوي Masrawy

03:02 م الخميس 11 فبراير 2021

وكالات:

رجح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إصابته مجددا بفيروس كورونا المستجد، بعد سعاله الحاد خلال إلقائه كلمة دون كمامة أثناء فعالية شعبية، حسبما نقلت اليوم الاخبارية.

واضطر لوكاشينكو، بعد تحدثه دون توقف خلال أكثر من ساعتين، إلى تعليق كلمته أمام جمعية عموم الشعب البيلاروسي، بسبب نوبة السعال، وقال: "أنا آسف.. يبدو أن هذه العدوى عادت إلي مجددا".

ورأى معظم الحاضرين في هذا التصريح تعليقا ساخرا، فيما أوضح لوكاشينكو أنه يعاني من السعال لليوم الثالث على التوالي.

ولم يكن بوسع الرئيس مواصلة كلمته لبعض الوقت، وأعرب الحاضرون عن تأييدهم له بالتصفيق.

وسبق أن أعلن لوكاشينكو أواخر يوليو الماضي، قبيل الانتخابات الرئاسية، أن الفحوصات الطبية اكتشفت إصابته سابقا بفيروس كورونا دون ظهور أي أعراض.

وتنتمي بيلاروس إلى مجموعة الدول التي امتنعت حكوماتها عن فرض قيود مشددة لمنع تفشي كورونا، وقلل لوكاشينكو مرارا من خطورة الجائحة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

شبكة عيون الإخبارية