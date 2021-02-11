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بالصور.. تدشين مشروع توصيل الغاز الطبيعي بمحافظة الوادي الجديد

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بالصور.. تدشين مشروع توصيل الغاز الطبيعي بمحافظة الوادي الجديد بالصور.. تدشين مشروع توصيل الغاز الطبيعي بمحافظة الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

03:15 م الخميس 11 فبراير 2021

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

دشن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة، اليوم الخميس، مشروع توصيل الغاز الطبيعي المضغوط لمدينة الخارجة.

وتفقد المحافظ موقع محطة تخفيض الضغط بالطريق الدائري والمقرر إقامتها على مساحة 5600م2 ، ومحطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي على مساحة 2400 م2 ، مع وضع مساحات إضافية من جميع الجهات حول المحطتين كحرم آمن.

وأشار هيكل، إلى الانتهاء من إجراءات المعاينات اللازمة للمواقع لتنفيذ المشروع الذي سيعمل بتقنية الغاز المضغوط المنقول (Mobile CNG ) وبعدها يجري إسالة الغاز في محطة تخفيض الضغط بعد نقله في الجرارات المصنعة خصيصًا لهذا الغرض لضخه في الشبكات الأرضية لتوصيله إلى 14 ألف عميل مستهدف كمرحلة أولي.

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