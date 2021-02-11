محافظ دمياط تتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل- صور

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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

تفقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الخميس، منطقة الدعايم، لمتابعة الأعمال التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة حازم حواس لرفع مستوى النظافة العامة بالمنطقة.

ووجهت المحافظ بعقد محاضر تنسيقية، للتأكد من تنفيذ أعمال المرافق بالمنطقة، وإعداد المقايسات الخاصة برصف الطريق الرئيسي بالأسفلت وإدراج الشوارع الفرعية بخطة العام المالي المقبل.

كما تفقدت الأعمال الجارية بمشروع تطوير كورنيش النيل، وتابعت عمليات رفع كفاءة ممشى الكورنيش والجزيرة الوسطى ببلاطات الإنترلوك، مؤكدة على تنفيذ هذه الأعمال طبقًا للمعايير الفنية والهندسية ووفقًا للبرنامج الزمني المحدد.