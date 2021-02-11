أخبار عاجلة

اليوم.. محاكمة المتهمين في خلية "أحرار الشام" -
منها الخل والليمون والعسل.. طرق طبيعية لتفتيح نمش الوجه -
​​الأوقاف: افتتاح 32 مسجدًا جديدًا في 7 محافظات.. الجمعة -
موعد انطلاق أولى رحلات القطارات الجديدة في كفرالشيخ (صور) -
تبرئة الرئيسة السابقة لحكومة مدريد من تهمة تزوير درجة الماجيستير -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ دمياط تتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل- صور

Print
محافظ دمياط تتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل- صور محافظ دمياط تتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل- صور

مصراوي Masrawy

02:54 م الخميس 11 فبراير 2021

دمياط- محمد إبراهيم:

تفقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الخميس، منطقة الدعايم، لمتابعة الأعمال التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة حازم حواس لرفع مستوى النظافة العامة بالمنطقة.

ووجهت المحافظ بعقد محاضر تنسيقية، للتأكد من تنفيذ أعمال المرافق بالمنطقة، وإعداد المقايسات الخاصة برصف الطريق الرئيسي بالأسفلت وإدراج الشوارع الفرعية بخطة العام المالي المقبل.

كما تفقدت الأعمال الجارية بمشروع تطوير كورنيش النيل، وتابعت عمليات رفع كفاءة ممشى الكورنيش والجزيرة الوسطى ببلاطات الإنترلوك، مؤكدة على تنفيذ هذه الأعمال طبقًا للمعايير الفنية والهندسية ووفقًا للبرنامج الزمني المحدد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

شبكة عيون الإخبارية