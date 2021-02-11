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جمهورية القمر تدين الاعتداءات الحوثية المستمرة ضد المملكة

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جمهورية القمر تدين الاعتداءات الحوثية المستمرة ضد المملكة جمهورية القمر تدين الاعتداءات الحوثية المستمرة ضد المملكة
دعت للتعامل بجدية وحزم لمنع ازدياد مثل هذه التصرفات

جمهورية القمر تدين الاعتداءات الحوثية المستمرة ضد المملكة

أدانت جمهورية القمر المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية المستمرة بالطائرات المسيرة من قبل الحوثيين في اليمن، لاسيما هجومها الأخير على مطار أبها الدولي جنوب المملكة.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم، أن جمهورية القمر المتحدة حكومة وشعبًا تعد هذه الأعمال الإجرامية المتكررة استهتارًا وتلاعبًا بالاتفاقيات المعنية بالأمن والسلم الدوليين، مما يستدعي ويتطلب التعامل بجدية وحزم لمنع ازدياد مثل هذه التصرفات الإرهابية المنفلتة.جمهورية القمر المتحدة الاعتداءات الحوثية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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