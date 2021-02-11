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لجنة الاقتصاد في الشورى تدرس تقرير مدينة الملك عبدالله للطاقة

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لجنة الاقتصاد في الشورى تدرس تقرير مدينة الملك عبدالله للطاقة لجنة الاقتصاد في الشورى تدرس تقرير مدينة الملك عبدالله للطاقة
الأعضاء استعرضوا عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالسوق المالية

لجنة الاقتصاد في الشورى تدرس تقرير مدينة الملك عبدالله للطاقة

عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة، إحدى اللجان المتخصصة بمجلس ‎الشورى، اجتماعاً لها برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، وبمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة لدراسة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها والمحالة إليها من المجلس للانتهاء منها وتقديم تقاريرها بشأنها لمناقشتها تحت قبة المجلس في الجلسات القادمة.

ودرست اللجنة في اجتماعها الذي عُقد "عبر الاتصال المرئي" التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1440/1441هـ، وما تضمنه من مؤشرات خلال عام التقرير، وبحث دعم وتمكين المدينة من الناحية التنظيمية للمساهمة في قيامها بتحقيق أهدافها ومهامها المناطة بها، ومن المنتظر أن تنهي اللجنة تقريرها بشأنه متضمناً توصياتها لرفعه إلى المجلس لمناقشته.

وفي شأن آخر ضمن جدول أعمال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة بمشاركة عدد من مسؤولي هيئة السوق المالية، عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالهيئة كونها أحد مكونات القطاع المالي في إطار برامج رؤية المملكة 2030.

يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، والتي تدرس حسب اختصاصاتها تقارير الأداء السنوية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب الاقتصاد والطاقة والتي تحال إليها من المجلس لدراستها وتقديم تقاريرها بشأنها لرفعها أمام المجلس لمناقشتها.مجلس ‎الشورى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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