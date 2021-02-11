شراكة بين جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم وأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان

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لتوفير مقاعد مخصصة لأبناء وبنات اللاعبين القدامى في الدبلوم العالي

وقعت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، اتفاقية شراكة مجتمعية مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الكابتن ماجد أحمد عبدالله؛ وذلك لتوفير عشرة مقاعد مخصصة لأبناء وبنات اللاعبين القدامى في درجة الدبلوم العالي بالأكاديمية، إضافةً إلى تخصيص ٣٠ مقعدًا في الدورات التطويرية التي تنظمها الأكاديمية دورياً.

ومثّل جمعية أصدقاء في التوقيع على هذه الاتفاقية عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية، والأمين العام فهيد الدوسري، في حين مثل الأكاديمية المدير العام فيصل الغامدي.

وجاءت هذه الشراكة من منطلق رؤية المملكة 2030 التي شددت على أهمية التعاون بين منظمات القطاع العام والخاص مع منظمات القطاع غير الربحي، لتضيفها جمعية أصدقاء لعددٍ من الاتفاقيات التي وقعتها مع جهات تعليمية ضمن خدمات مسار التمكين التي تهدف من خلاله إلى تحويل المستفيد من منتفع إلى منتج.

بدوره، أكد عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية رئيس اللجنة التنفيذية والأمين العام فهيد الدوسري، أن هذه الشراكة تشكل أهمية كبيرة للجمعية والأكاديمية، حيث تهدف من خلالها الجمعية إلى تنمية اللاعبين القدامى وأسرهم، وتشجعهم على تطوير مهاراتهم، وتزويدهم بالمعارف الضرورية من خلال الالتحاق بالأكاديمية تعليمياً، والانخراط في الدورات التطويرية التي تنفذها، وتسهم في تفعيل دور الأكاديمية بالمسؤولية الاجتماعية.

وشدد "الدوسري" على أن الجمعية تضع التعليم كأحد الركائز الأساسية التي تعمل عليها لتطوير المستفيدين وتحويلهم من منتفعين إلى منتجين.

وأوضح أن مسار التمكين يعد من المسارات الخمسة الرئيسة التي تعمل عليها الجمعية منذ تأسيسها، مضيفاً: "يندرج تحت مسار التمكين ثلاث خدمات رئيسة هي "التوظيف، التدريب والتأهيل، البرامج التعليمية".جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية