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محافظة القاهرة تزيل مخلفات وتراكمات رتش بعزبة الهجانة بحي المعصرة

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محافظة القاهرة تزيل مخلفات وتراكمات رتش بعزبة الهجانة بحي المعصرة محافظة القاهرة تزيل مخلفات وتراكمات رتش بعزبة الهجانة بحي المعصرة

مصراوي Masrawy

02:39 م الخميس 11 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

أصدرت جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، توجيهاتها لرئيس حي المعصرة هاني محروس والإدارات المعنية والتنفيذية بالحي والمنطقة الجنوبية بالتوجه بالمعدات واللوادر ورفع جميع المخلفات والتراكمات والرتش بعزبة الهجانة بحي المعصرة.

يأتي ذلك في استجابه سريعة من المنطقة الجنوبية للشكوى التي عرضها محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، وتتمثل في تراكم المخلفات والرتش والقمامة بكميات كبيرة مما يتسبب عنها تعرض سكان عزبة الهجانة بحي المعصرة التابع للمنطقة الجنوبية، للأمراض والتلوث والأوبئة وانتشار الحشرات والقوارض بهذه التراكمات إلى جانب تصاعد أدخنة تؤدي إلى ضرر وتلوث بيئي.

وصرحت نائب المحافظ، بأنه تم بالفعل تنفيذ حملة نظافة مكبرة بواسطة حي المعصرة وبمشاركة الإدارات المعنية بالحي، ورفع جميع التراكمات والمخلفات وعمل تجريد وتسوية للمنطقة المشار إليها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، ولتجنب تعرضهم لأي أمراض أو ضرر وحتى يتمتعوا ببيئة آمنة ومظهر حضاري لائق.

وأشارت عبدالمنعم، إلى الحرص والاهتمام خلال الفترة القادمة لعقد العديد من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب للعمل على حل مشكلات المواطنين، مطالبة جميع رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية بالاهتمام بشكاوى المواطنين بعيدا عن الإجراءات الروتينية، والتواجد الميداني الدائم ومراعاة حالة الانضباط بجميع الشوارع والميادين إلى جانب التواصل مع النواب والتعاون معهم لحل مشكلات وشكاوى المواطنين باعتبارهم نواب الشعب المعبرين عن آمالهم وطموحاتهم.

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