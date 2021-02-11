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لجنة مشتركة واستغلال أصول.. الوطنية للصحافة تبحث مع التأمينات مديونيات الصحف القومية

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لجنة مشتركة واستغلال أصول.. الوطنية للصحافة تبحث مع التأمينات مديونيات الصحف القومية لجنة مشتركة واستغلال أصول.. الوطنية للصحافة تبحث مع التأمينات مديونيات الصحف القومية

مصراوي Masrawy

02:38 م الخميس 11 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

استقبل المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الخميس، اللواء جمال عوض محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسامي عبدالهادي محمد نائب رئيس مجلس الإدارة لمناقشة مديونيات المؤسسة الصحفية القومية لدى التأمينات وبحث سبل جدولتها وإمكانية السداد.

وبعد استعراض أوضاع الصحافة القومية ومديونية المؤسسات طرف التأمينات، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمؤسسات الصحفية القومية لتحليل المديونيات وإجراء المطابقة اللازمة وتنقيتها، على أن تبدأ اللجنة أعمالها بداية الأسبوع المقبل والانتهاء في غضون أسبوعين، تمهيدا لبدء بحث سبل جدولة المديونيات والاتفاق على طرق السداد، وبحث مدى إمكانية استثمار واستغلال الأصول بشكل مشترك بعد إجراء دراسات الجدوى اللازمة.

ويأتي هذا في إطار رغبة جادة من جانب الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لحل مشكلة المديونيات من خلال طرح أفكار ورؤى جديدة لأن الأفكار النمطية غير مجدية، وإيماناً منهما بأهمية دور الصحافة القومية في دعم الدولة المصرية ومساندتها داخلياً وخارجياً، ومواجهة الإعلام المعادي الذي يستهدف أمن واستقرار بلادنا.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية لمتابعة الموقف التنفيذي لما تتوصل إليه اللجنة على أرض الواقع.​​

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