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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

كشفت نائلة فاروق رئيس التليفزيون المصري لمصراوي، أن الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، حصلت من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، على حقوق بث مباراتي الزمالك ومولودية الجزائر المقرر إقامتها غدا، والأهلي والمريخ السوداني المقرر إقامتها 16 فبراير للبث على قناة تايم سبورتس بترددها الأرضي.

وأضافت نائلة، أن التليفزيون حصل أيضا على حقوق بث المؤتمر الصحفي للمبارتين، والذي يقام عقب المباراة، وكذلك تصوير غرف ملابس اللاعبين، وذلك في إطار الاهتمام برفع كفاءة البث الأرضي وتقويته في مختلف المحافظات.

وأصدرت نائلة فاروق توجيهاتها لإدارة البرامج الرياضية برئاسة محمد إبراهيم الجوهري، وإبراهيم مبارك المشرف على البرامج الرياضية بالقناة الأولى، بضرورة الالتزام بتعليمات الاتحاد الأفريقي (كاف) بشأن نقل وإخراج المباراتين والتزام الدقة في نقل المباريات بأعلى جودة ممكنة.

من جانبه، قال محمد إبراهيم الجوهري مدير إدارة البرامج الرياضية لمصراوي، إن مباراة الزمالك سيتولى إخراجها هشام عبد الودود، فيما يتولى محمد نصر الدين إخراج مباراة الأهلي، مشيرا إلى أن المباراتين سيتم إخراجهما بجودة hd وبـ 10 كاميرات.

وأضاف أنه وجه المخرجين وطاقمي المباراتين بالالتزام بتعليمات حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ونائلة فاروق رئيس التليفزيون، للخروج بالمباراتين بأفضل صورة ممكنة.​