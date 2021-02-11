وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ أعمال تطوير وصيانة وتوسعة الدائري حول القاهرة الكبرى

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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الخميس، أعمال تطوير وصيانة وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ بالتزامن مع تنفيذ أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير.

كما تابع الوزير التقدم في سير الإجراءات التي تقوم بها الهيئة المصرية للمساحة ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للأراضي والعقارات الواقعة في نطاق نزع الملكية المطلوبة لأعمال التطوير.

وبدأت الجولة بتفقد الوزير للمسافة من نفق سعد الدين الشاذلي حتى طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي لمتابعة معدلات التنفيذ، إذ تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري أعلى نفق سعد الدين الشاذلي ويجري الانتهاء من إنشاء طريق داعم في المسافة من سعد الدين الشاذلي حتى المرج بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه فضلًا عن توسعة جميع الكباري في هذه المسافة.

وتابع الوزير أعمال نقل المرافق وأعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من تقاطع طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي إلى محور 26 يوليو بطول 15 كم، ثم تفقد المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد بطول 12 كم، حيث تابع التقدم في أعمال نقل المرافق وأعمال تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 7 حارات بكل اتجاه بدلًا من 4 حارات، وكذلك أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول كم واحد ليصبح 8 حارات بكل اتجاه بدلًا من 4 حارات، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالا وجنوباً إلى جانب الكوبري الحالي.

كما تفقد الوزير أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد حيث تتم أعمال توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد.

وأكد الوزير على الشركات المنفذة ضرورة الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في مواقع العمل، وكذلك استمرار تنفيذ أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة والاهتمام بأعمال النيوجرسي (الحواجز الخرسانية)، واستمرار تنفيذ خطة إنارة الطريق ليكون مع الانتهاء من تطويره في شكل حضاري متميز.

وشدد وزير النقل على ضرورة تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز في هذا المشروع الحيوي بأهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى، حيث يمر عليه ما يقرب من 213 ألف سيارة يومياً، مشيرًا الى أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي يتم تنفيذها بالطريق ستسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة، وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات.​