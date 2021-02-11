أخبار عاجلة

اليوم.. محاكمة المتهمين في خلية "أحرار الشام" -
منها الخل والليمون والعسل.. طرق طبيعية لتفتيح نمش الوجه -
​​الأوقاف: افتتاح 32 مسجدًا جديدًا في 7 محافظات.. الجمعة -
موعد انطلاق أولى رحلات القطارات الجديدة في كفرالشيخ (صور) -
تبرئة الرئيسة السابقة لحكومة مدريد من تهمة تزوير درجة الماجيستير -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ أعمال تطوير وصيانة وتوسعة الدائري حول القاهرة الكبرى

Print
وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ أعمال تطوير وصيانة وتوسعة الدائري حول القاهرة الكبرى وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ أعمال تطوير وصيانة وتوسعة الدائري حول القاهرة الكبرى

مصراوي Masrawy

02:22 م الخميس 11 فبراير 2021

كتب- أسامة علي:

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الخميس، أعمال تطوير وصيانة وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ بالتزامن مع تنفيذ أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير.

كما تابع الوزير التقدم في سير الإجراءات التي تقوم بها الهيئة المصرية للمساحة ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للأراضي والعقارات الواقعة في نطاق نزع الملكية المطلوبة لأعمال التطوير.

وبدأت الجولة بتفقد الوزير للمسافة من نفق سعد الدين الشاذلي حتى طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي لمتابعة معدلات التنفيذ، إذ تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري أعلى نفق سعد الدين الشاذلي ويجري الانتهاء من إنشاء طريق داعم في المسافة من سعد الدين الشاذلي حتى المرج بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه فضلًا عن توسعة جميع الكباري في هذه المسافة.

وتابع الوزير أعمال نقل المرافق وأعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من تقاطع طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي إلى محور 26 يوليو بطول 15 كم، ثم تفقد المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد بطول 12 كم، حيث تابع التقدم في أعمال نقل المرافق وأعمال تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 7 حارات بكل اتجاه بدلًا من 4 حارات، وكذلك أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول كم واحد ليصبح 8 حارات بكل اتجاه بدلًا من 4 حارات، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالا وجنوباً إلى جانب الكوبري الحالي.

كما تفقد الوزير أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد حيث تتم أعمال توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد.

وأكد الوزير على الشركات المنفذة ضرورة الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة المستجد في مواقع العمل، وكذلك استمرار تنفيذ أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة والاهتمام بأعمال النيوجرسي (الحواجز الخرسانية)، واستمرار تنفيذ خطة إنارة الطريق ليكون مع الانتهاء من تطويره في شكل حضاري متميز.

وشدد وزير النقل على ضرورة تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز في هذا المشروع الحيوي بأهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى، حيث يمر عليه ما يقرب من 213 ألف سيارة يومياً، مشيرًا الى أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي يتم تنفيذها بالطريق ستسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة، وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

شبكة عيون الإخبارية