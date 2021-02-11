الأقليات في إثيوبيا: 20 معتقلا يضربون عن الطعام لدعم قضية الأومورو

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مصراوي Masrawy

أديس أبابا- (بي بي سي):

قال محامون يمثلون 20 إثيوبيًا محتجزين بتهم الإرهاب، إنّ موكليهم قد بدأوا منذ أسبوعين تقريبا اضرابا عن الطعام.

واتّهمت السلطات الاثيوبيّة المجموعة بالمشاركة في موجة من الاضطرابات العرقيّة التي اندلعت في سبتمبر عقب اغتيال المغني الشهير هاشالو هونديسا، وهو من قبيلة الأورومو في يونيو.

وأسفرت تلك الاحتجاجات عن مصرع أكثر من 150 شخصًا.

ويقول المحامون إن المعتقلين يطالبون بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين من قبيلة أورومو، وبوضع حد لإساءة معاملة عائلاتهم.

والأورومو هم أكبر جماعة عرقية في إثيوبيا ويشكون منذ زمن طويل من تعرضهم للتهميش.