أخبار عاجلة

اليوم.. محاكمة المتهمين في خلية "أحرار الشام" -
منها الخل والليمون والعسل.. طرق طبيعية لتفتيح نمش الوجه -
​​الأوقاف: افتتاح 32 مسجدًا جديدًا في 7 محافظات.. الجمعة -
موعد انطلاق أولى رحلات القطارات الجديدة في كفرالشيخ (صور) -
تبرئة الرئيسة السابقة لحكومة مدريد من تهمة تزوير درجة الماجيستير -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

محكمة الأسرة تلزم "الفيشاوي" بدفع 23 ألفًا و400 جنيه إسترليني أجر مسكن لابنته "لينا"

Print
محكمة الأسرة تلزم "الفيشاوي" بدفع 23 ألفًا و400 جنيه إسترليني أجر مسكن لابنته "لينا" محكمة الأسرة تلزم "الفيشاوي" بدفع 23 ألفًا و400 جنيه إسترليني أجر مسكن لابنته "لينا"

مصراوي Masrawy

02:34 م الخميس 11 فبراير 2021

كتب- محمود سعيد:
قضت محكمة أسرة الخليفة، بإلزام الفنان أحمد الفيشاوى بدفع 23 ألفًا و400 جنيه إسترليني أجر مسكن لابنته "لينا عن الفترة من يونيو 2016 وحتى يونيو 2017.

وكانت هند الحناوي، طليقة أحمد الفيشاوي طالبت في دعواها بإلزامه بدفع أجر مسكن لابنته لينا عن الفترة من يونيو 2016 وحتى يونيو 2017.

وسبق أن قضت محكمة جنح المقطم ببراءة هند الحناوي من اتهامات وجهها لها طليقها الفنان أحمد الفيشاوى، بتعريض حياة ابنتها "لينا" للخطر، والامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية ونشر صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

شبكة عيون الإخبارية