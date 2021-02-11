مصرع طفل غرقًا في بئر مياه بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

لقي طفل مصرعه، اليوم الخميس؛ غرقًا في بئر مياه بالعاشر من رمضان بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، بورود إشارة من مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، بوصول طفل 13 عامًا، جثة هامدة ادعاء حادث غرق.

وتبين من التحريات الأولية، سقوط الطفل في بئر مياه بالقرب من منطقة مفارق مصر النور بدائرة قسم ثانٍ العاشر من رمضان، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.