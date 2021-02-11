تفريغ 10 آلاف طن ذرة وتداول 26 سفينة بميناء دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

شهد ميناء دمياط تداول 26 سفينة حاويات وبضائع، اليوم الخميس، في الوقت الذي بلغت فيه حركة الصادر 23800 طن.

وأعلن المركز الإعلامي للهيئة، تفاصيل الحركة، والتي شملت 11270 طن فوسفات و12530 طن يوريا.

وأضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد من البضائع تضمنت 9730 طن ذرة و4600 طن خردة و1495 طن خشب زان، و7500 طن كسب صويا و1941 طن صودا و2400 طن سكر، و12593 طن قمح.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 59676 طنًا، بينما بلغ في مخازن القطاع الخاص 38526 طنًا.