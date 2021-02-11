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قال إنه ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة

ضبط مرور محافظة الطائف قائد مركبة نشر مقاطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال "المرور" عبر حسابه على "تويتر": "ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور".

يُذكر أن مرور الطائف ضبط في الأيام الماضية مركبات عدة ارتكب قائدوها مخالفات مرورية وصوروها ونشروها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

مرور محافظة الطائف