أخبار عاجلة

اليوم.. محاكمة المتهمين في خلية "أحرار الشام" -
منها الخل والليمون والعسل.. طرق طبيعية لتفتيح نمش الوجه -
​​الأوقاف: افتتاح 32 مسجدًا جديدًا في 7 محافظات.. الجمعة -
موعد انطلاق أولى رحلات القطارات الجديدة في كفرالشيخ (صور) -
تبرئة الرئيسة السابقة لحكومة مدريد من تهمة تزوير درجة الماجيستير -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"مرور الطائف" يضبط قائد مركبة نشر أثناء قيادته بسرعة عالية

Print
قال إنه ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة

ضبط مرور محافظة الطائف قائد مركبة نشر مقاطع عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال "المرور" عبر حسابه على "تويتر": "ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور".

يُذكر أن مرور الطائف ضبط في الأيام الماضية مركبات عدة ارتكب قائدوها مخالفات مرورية وصوروها ونشروها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

مرور محافظة الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. "ستيني" من مركز اللقاحات: ملوك السعودية آباء لنا قبل أن يكونوا حكامًا.. وكورونا مثال

بالفيديو.. "ستيني" من مركز اللقاحات: ملوك السعودية آباء لنا قبل أن يكونوا حكامًا.. وكورونا مثال

جرحى بينهم حارس قنصلية أجنبية في قصف صاروخي على مدينة عراقية (فيديو)

جرحى بينهم حارس قنصلية أجنبية في قصف صاروخي على مدينة عراقية (فيديو)

بالفيديو.. "ستيني" من مركز اللقاحات: ملوك السعودية آباء لنا قبل أن يكونوا حكامًا.. وكورونا مثال

بالفيديو.. "ستيني" من مركز اللقاحات: ملوك السعودية آباء لنا قبل أن يكونوا حكامًا.. وكورونا مثال

"ياسمين وجوزها ماتو تحت البيت".. ماذا حدث بعقار روض الفرج المنهار؟ "فيديو"

"ياسمين وجوزها ماتو تحت البيت".. ماذا حدث بعقار روض الفرج المنهار؟ "فيديو"

شبكة عيون الإخبارية