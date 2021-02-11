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"إنقاذ" طبقة الأوزون من أضرار الغازات السامة

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"إنقاذ" طبقة الأوزون من أضرار الغازات السامة "إنقاذ" طبقة الأوزون من أضرار الغازات السامة

مصراوي Masrawy

02:07 م الخميس 11 فبراير 2021

لندن- (بي بي سي):

يقول العلماء إن نسبة انبعاث الغازات السامة التي تضر بطبقة الأوزون تراجعت مرة أخرى.

وكان قد شهد ارتفاعا كبيرا سببه استخدام مواد كيميائية محرمة في بعض مصانع الصين. وتم حظر المواد الكيميائية التي تضر بطبقة الأوزون في جميع أنحاء العالم في عام 2010، لكن اكتشاف قفزة في معدل انبعاثات الغازات السامة قبل ثلاث سنوات حث الباحثون على تتبع مصدر تلك الغازات وتبين أن مصانع في شرق الصين تستخدم مركبات الكربون السامة بشكل غير قانوني.

لكن وبحسب مجلة "نيتشير" العلمية تراجع تآكل طبقة الأوزون في الوقت المناسب. وظهرت بعض بوادر التعافي على الطبقة. وكانت المشكلة قد اكتشفت لأول مرة في ثمانينيات القرن الماضي، عندما اكتشف العلماء ثقبًا هائلا في الطبقة الواقية للأرض فوق القارة القطبية الجنوبية.

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