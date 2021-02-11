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صودا كاوية ومواد غذائية.. شرطة البيئة والمسطحات تضبط 5 قضايا متنوعة

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صودا كاوية ومواد غذائية.. شرطة البيئة والمسطحات تضبط 5 قضايا متنوعة صودا كاوية ومواد غذائية.. شرطة البيئة والمسطحات تضبط 5 قضايا متنوعة

مصراوي Masrawy

02:17 م الخميس 11 فبراير 2021

كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

أسفرت جهود الحملات، في مجال حماية البيئة عن ضبط (2 قضية منشأة صناعية "بدون ترخيص") بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت (13 طن لمخلفات وأدوات بلاستيكية) مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات، بالمخالفة لقانون سلامة الأغذية والمنتجات الصناعية وقانون الغش التجاري والتدليس.

وفي مجال المواد الغذائية، ضبطت الحملات (3 مصانع ومستودع "بدون ترخيص") بنطاق مديريات أمن البحيرة والقليوبية والجيزة، بمضبوطات بلغت (172.3 طن مواد غذائية – 177,9 دقيق -33,500 طن صودا كاوية) بدون بيانات ومجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، بالمخالفة لقانون سلامة الأغذية والمنتجات الصناعية وقانون الغش التجاري والتدليس.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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