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حملة اليوم الواحد.. تحرير 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات

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حملة اليوم الواحد.. تحرير 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات حملة اليوم الواحد.. تحرير 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات

مصراوي Masrawy

02:11 م الخميس 11 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة، بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 5329 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2040 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 179 مخالفة السير بدون تراخيص، 19 مخالفة موقف عشوائي، 24 مخالفات شروط التراخيص.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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