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صحة الإسكندرية: تقديم لقاح كورونا لـ100% من أطقم 6 مستشفيات عزل

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صحة الإسكندرية: تقديم لقاح كورونا لـ100% من أطقم 6 مستشفيات عزل صحة الإسكندرية: تقديم لقاح كورونا لـ100% من أطقم 6 مستشفيات عزل

مصراوي Masrawy

02:26 م الخميس 11 فبراير 2021

الإسكندرية- محمد البدري:

أعلنت مديرية الصحة في الإسكندرية، إنه جرى الانتهاء من تقديم لقاح "سينوفارم" الصيني إلى الفرق الطبية العاملة في 6 من مستشفيات عزل وفرز الحالات.

وقال الدكتور سعيد مأمون وكيل وزارة الصحة، اليوم الخميس، إن المستشفيات التي حصلت على اللقاح هي "العجمي المركزي، صدر كوم الشقافة، صدر المعمورة، الحميات، التعليمي الجامعي، والمواساة"، لافتًا إلى أنه جاري استكمال تقديم اللقاح لباقي الفرق الطبية تباعًا.

وأشار إلى أن مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية توفر خدمات طبية للتعامل مع حالات كورونا من خلال 13 مستشفى تشمل "العامرية العام، أبو قير العام، صدر المعمورة، الجمهورية العام، كوم الشقافة، الحميات، برج العرب، كرموز "العمال"، أبو قير التخصصي "طوسون"، العجمي، وجمال عبد الناصر للتأمين الصحي ورأس التين العام وجمال حمادة المركزي".

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