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بدء العمل بمشروع حماية منطقة وادي غرندل بجنوب سيناء من السيول

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بدء العمل بمشروع حماية منطقة وادي غرندل بجنوب سيناء من السيول بدء العمل بمشروع حماية منطقة وادي غرندل بجنوب سيناء من السيول

مصراوي Masrawy

02:16 م الخميس 11 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

بدأت محافظة جنوب سيناء في تنفيذ مشروع حماية منطقة وادي غرندل من أخطار السيول، تحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية التابعة لقطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري.

وقال المهندس عبدالرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، إنه جاري العمل في المشروع ضمن المرحلة الثانية لحماية المدينة من أخطار السيول، ويتضمن إنشاء ٥ بحيرات وسدين، وجرى الانتهاء من إنشاء أحد السدين، كما بدأت أعمال مباني الدبش في البحيرة رقم (٢).

وأكد مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية في تصريح له اليوم الخميس، أنه جرى التأكيد على الشركة المنفذة بزيادة العمالة والمعدات، لسرعة الانتهاء من مراحل التنفيذ بالمشروع مع الالتزام بكافة المواصفات الخاصة بالمشروع، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار المستجد.

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