نائب أمير مكة يشيد بجهود الشرطة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية

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خلال استقباله اللواء "العتيبي" واستماعه لشرح عن أعمالهم بالمنطقة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي .

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن أعمال شرطة المنطقة في المنطقة والمحافظات التابعة لها، خاصة فيما يتعلق بمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأشاد نائب أمير المنطقة بالجهود المبذولة من الجهات المختصة ذات العلاقة للتصدي لهذه الجائحة، وفق التوجيهات السامية التي تصب في مصلحة المواطن والمقيم على أرض المملكة. وحث سموه الجميع على بذل المزيد من الجهود بهذا الشأن.نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان