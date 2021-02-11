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تحت بند "أعمال الصيانة".. ضبط موظف اختلس مبلغًا ماليًا من عهدته في الإسكندرية

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تحت بند "أعمال الصيانة".. ضبط موظف اختلس مبلغًا ماليًا من عهدته في الإسكندرية تحت بند "أعمال الصيانة".. ضبط موظف اختلس مبلغًا ماليًا من عهدته في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

12:46 م الخميس 11 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام وملاحقة وضبط مرتكبيها.

ورد بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باختلاس المشرف المالي لأحد بيوت الشباب "سابقاً" تم فصله- مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مبالغ مالية من عهدته.

أسفرت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا عن صحة الواقعة واستغلال المتحرى عنه موقعه الوظيفي كونه المشرف المالي لبيت الشباب المشار إليه، واختلاس مبلغ مالي من عهدته المسلمة إليه لإجراء أعمال الصيانة، واستيلائه عليه لنفسه عن طريق التلاعب في عمل التسويات السنوية التي يقدمها للمسؤولين بجهة عمله من خلال إضافة بنود مصروفات وهمية، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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