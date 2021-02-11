أخبار عاجلة

اليوم.. محاكمة المتهمين في خلية "أحرار الشام" -
منها الخل والليمون والعسل.. طرق طبيعية لتفتيح نمش الوجه -
​​الأوقاف: افتتاح 32 مسجدًا جديدًا في 7 محافظات.. الجمعة -
موعد انطلاق أولى رحلات القطارات الجديدة في كفرالشيخ (صور) -
تبرئة الرئيسة السابقة لحكومة مدريد من تهمة تزوير درجة الماجيستير -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

حصر الوحدات السكنية المستغلة تجاريًا في بورسعيد- صور

Print
حصر الوحدات السكنية المستغلة تجاريًا في بورسعيد- صور حصر الوحدات السكنية المستغلة تجاريًا في بورسعيد- صور

مصراوي Masrawy

01:57 م الخميس 11 فبراير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

شنت إدارتي الرخص والتفتيش بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، حملة اليوم الخميس، لحصر الوحدات السكنية المستغلة في أنشطة تجارية، وتحصيل متأخرات رسوم تفتيش الرخص بعدد من المناطق.

وأسفرت الحملة عن رصد 4 وحدات سكنية جرى استغلالها تجاريًا بمناطق الصفا وخديجة وشباب الخريجين، على أن يجري إصدار قرارات الإغلاق والتشميع في حال عدم إعادة الوحدة إلى طبيعتها السكنية، وعدم استغلالها تجاريًا.

وأكد أحمد قاسم رئيس حي الضواحي، على أنه جرى تحصيل عدد من متأخرات رسوم تفتيش الرخص على المحال العامة والتجارية، وشدد على تنفيذ الحملات بشكل مستمر وحصر كافة الوحدات السكنية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المخالفات إلى جانب تحصيل متأخرات رسوم تفتيش الرخص على المحال العامة والتجارية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

شبكة عيون الإخبارية