حصر الوحدات السكنية المستغلة تجاريًا في بورسعيد- صور

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

شنت إدارتي الرخص والتفتيش بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، حملة اليوم الخميس، لحصر الوحدات السكنية المستغلة في أنشطة تجارية، وتحصيل متأخرات رسوم تفتيش الرخص بعدد من المناطق.

وأسفرت الحملة عن رصد 4 وحدات سكنية جرى استغلالها تجاريًا بمناطق الصفا وخديجة وشباب الخريجين، على أن يجري إصدار قرارات الإغلاق والتشميع في حال عدم إعادة الوحدة إلى طبيعتها السكنية، وعدم استغلالها تجاريًا.

وأكد أحمد قاسم رئيس حي الضواحي، على أنه جرى تحصيل عدد من متأخرات رسوم تفتيش الرخص على المحال العامة والتجارية، وشدد على تنفيذ الحملات بشكل مستمر وحصر كافة الوحدات السكنية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المخالفات إلى جانب تحصيل متأخرات رسوم تفتيش الرخص على المحال العامة والتجارية.