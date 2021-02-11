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المُشدد 6 أعوام لنقاش متهم بحيازته "هيروين" في الشرقية

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المُشدد 6 أعوام لنقاش متهم بحيازته "هيروين" في الشرقية المُشدد 6 أعوام لنقاش متهم بحيازته "هيروين" في الشرقية

مصراوي Masrawy

01:56 م الخميس 11 فبراير 2021


عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، اليوم الخميس، نقاش بالسجن المُشدد 6 أعوام وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه في القضية رقم 9479 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2020، بحيازة مسحوق "الهيروين" المُخدر بقصد الاتجار.

كان ضباط الإدارة العامة للمُخدرات بالعاشر من رمضان، تمكنوا من ضبط المتهم "أحمد.م.ع.غ.أ" 27 عامًا، نقاش، مقيم بمحافظة الدقهلية؛ وبحوزته 8 لفافات "هيروين" وزنت 66 جرامًا، وميزان حساس ومبلغ من المال، بقصد الاتجار.

وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

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