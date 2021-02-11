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"اللقاحات واللاجئين".. وزيرة الصحة توجه 5 رسائل عن أزمة كورونا

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"اللقاحات واللاجئين".. وزيرة الصحة توجه 5 رسائل عن أزمة كورونا "اللقاحات واللاجئين".. وزيرة الصحة توجه 5 رسائل عن أزمة كورونا

مصراوي Masrawy

01:44 م الخميس 11 فبراير 2021

كتب- أحمد جمعة:

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، 5 رسائل في كلمتها الختامية بجلسة الإحاطة الإعلامية التي عقدتها منظمة الصحة العالمية عبر الإنترنت بشأن وضع المستجد في أفريقيا.

وقالت الوزيرة إنه من المهم استمرار دعم منظمة الصحة العالمية لكل الدول لتغطية الاحتياجات الأساسية من الأدوية والمستلزمات الطبية لاستمرار مواجهة الجائحة، موضحة أن استطاعت توفير ما يزيد عن 95% من احتياجاتها محلياً، فضلًا عن تصنيع بعض الأدوية مثل ريمديسفير.

وأوضحت أنه من الضروري عدم التركيز فقط على الجائحة، والتقليل من شأن باقي التدخلات حتى لا تزيد الوفيات من الأمراض غير السارية، فضلًا عن ضرورة التركيز على اللقاحات الخاصة بالأمراض الأساسية، إذ زادت الإصابات بمرض شلل الأطفال ببعض الدول الأفريقية بعد إعلان خلوها.

وأشارت إلى أهمية الاعتناء بالرعاية الصحية للاجئين والمقيمين من غير الدولة.

وقالت هالة زايد إن لقاحات كورونا ما زالت في طور التجربة "حتى لو استخدمت على مستوى كبير"، مثمنة جهود الشركات والدول في تطوير هذه اللقاحات.

وعاد للتأكيد أنها: "لا ترى أن اللقاحات هي الحل النهائي للقضاء على كورونا، لكنها أحد الحلول".

ووجهت وزيرة الصحة الشكر لمرفق كوفاكس على جهود توفير وإتاحة اللقاحات للدول متوسطة ومنخفضة الدخل.

وأشارت إلى العكوف على الانتهاء من التعاقد على تصنيع لقاح كورونا في مصر، موضحة أن العقد مع الشركة يتيح توفير اللقاحات لمصر وكافة الدول الأفريقية بأسعار لا تزيد كثيرا عن سعر التكلفة.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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