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"قومي حقوق الإنسان" ينعى المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس الأسبق

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"قومي حقوق الإنسان" ينعى المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس الأسبق "قومي حقوق الإنسان" ينعى المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس الأسبق

مصراوي Masrawy

01:43 م الخميس 11 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

نعى المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق ببالغ الحزن والأسى المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس نادي قضاة الأسبق والذي رحل أمس الأربعاء.

وقال فايق، في بيان للمجلس، الخميس، إن الراحل تولى نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في ظروف صعبة واستثنائية عمل خلالها بكل جهد وإخلاص من أجل أن يحافظ المجلس على استقلاليته ودوره الذي أناط به قانون تأسيسه في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

وأضاف أن الراحل الكبير كان شيخا من شيوخ القضاء المصري عمل خلال مسيرته القضائية بكل حيدة ونزاهة وكان مثالاً يحتذى به طوال فترة عمله.

وقدم فايق خالص تعازيه ومواساته لأسرته وتلاميذه ولكافة أعضاء الأسرة القضائية.​

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