تشمل مطاراً و14 فندقاً ومرافق ترفيهية.. متى تكتمل المرحلة الأولى لمشروع البحر الأحمر؟

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أحد أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم

أطلق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرؤية التصميمية "كورال بلوم" للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر. وكشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، التصاميم التي صممتها الشركة البريطانية "فوستر وشركاه" ليتماهى مع البيئة الطبيعية البكر للجزيرة الرئيسية.

ويُعد مشروع البحر الأحمر، مشروع السياحة الفاخرة الأكثر طموحاً في العالم على مساحة 28 ألف كم2، حيث يضم أرخبيلاً يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكر، بالإضافة إلى طبيعة خلابة، وجبال وأخاديد، وبراكين خامدة، وصحراء، وسيوفر مجموعة من التجارب الحصرية والفريدة للسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم.

يتميز المشروع العملاق بموقعه الاستراتيجي في قلب العالم، والذي سيُمكن 250 مليون شخص من الوصول إليه بسهولة عن طريق مطار خاص بالوجهة في غضون ثلاث ساعات من الطيران أو أقل. كما تعتبر الوجهة مثالية للسياحة على مدار العام لما تتمتع به منطقة المشروع من مناخ معتدل، حيث يصل متوسط درجة الحرارة إلى 32 درجة مئوية في فصل الصيف.

الجدول الزمني

سيتم تطوير مشروع البحر الأحمر على مرحلتين رئيسيتين، وقد بدأت أولى المراحل بالفعل منذ عام 2017م، وتمتد حتى عام 2022م. أما المرحلة الثانية فتمتد من عام 2022م إلى عام 2035م.

ومن المنتظر أن يتم استقبال الزوار والسائحين في الوجهة في الربع الرابع من عام 2022، وستكتمل المرحلة الأولى في 2023م، وستتضمن 14 فندقاً فخماً، توفر 3000 غرفة فندقية على خمس جزر، ومنتجعين في المنطقة الجبلية والصحراوية.

كما ستشمل المرحلة الأولى أيضاً تشييد مراسٍ لليخوت، ومرافق ترفيهية، ومطار مخصص للوجهة، بالإضافة إلى تأمين الخدمات اللوجيستية، والبنية التحتية للخدمات العامة، ومراكز خدمات النقل الجوي والبحري في المشروع.