أخبار عاجلة

اليوم.. محاكمة المتهمين في خلية "أحرار الشام" -
منها الخل والليمون والعسل.. طرق طبيعية لتفتيح نمش الوجه -
​​الأوقاف: افتتاح 32 مسجدًا جديدًا في 7 محافظات.. الجمعة -
موعد انطلاق أولى رحلات القطارات الجديدة في كفرالشيخ (صور) -
تبرئة الرئيسة السابقة لحكومة مدريد من تهمة تزوير درجة الماجيستير -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الطاقة الدولية": استعادة سوق النفط توازنها يُمهّد سريعًا لزيادة إمدادات "أوبك+"

Print
"الطاقة الدولية": استعادة سوق النفط توازنها يُمهّد سريعًا لزيادة إمدادات "أوبك+" "الطاقة الدولية": استعادة سوق النفط توازنها يُمهّد سريعًا لزيادة إمدادات "أوبك+"
قالت: توقعات النمو الاقتصادي والطلب تعتمد كثيرًا على التقدم في توزيع اللقاحات

اعتبرت وكالة الطاقة الدولية، أن إمدادات النفط العالمية ما زالت تفوق الطلب بسبب استمرار إجراءات العزل الهادفة لمكافحة كورونا؛ لكن اللقاحات يجب أن تساعد على تعافي الطلب.

وأضافت الوكالة: "في ظل توقع ارتفاع الطلب بقوة واستمرار توقع نمو متواضع للإمدادات من خارج (أوبك)؛ من المنتظر السحب سريعًا من المخزونات خلال النصف الثاني من العام.. يهيئ هذا المجال لـ"أوبك+" البدء في تقليل التخفيضات".

وبحسب "رويترز" أبقت وكالة مراقبة الطاقة -ومقرها باريس- على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2021 مستقرة إلى حد بعيد؛ قائلة إن تراجعًا في الربع الأول من العام الجاري عن المستويات المنخفضة بالفعل في الربع الأخير من 2020 سينعكس قريبًا.

وأضافت: "توقعات النمو الاقتصادي ونمو الطلب على النفط، تعتمد كثيرًا على التقدم المحرز في توزيع اللقاحات والتطعيم بها، وتخفيف قيود السفر في الاقتصادات الرئيسية في العالم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف

بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف

كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر

كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر

اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم

اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

شبكة عيون الإخبارية