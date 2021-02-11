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مجلة "نور" للأطفال تواصل دورها في تنمية مهارات النشء

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مجلة "نور" للأطفال تواصل دورها في تنمية مهارات النشء مجلة "نور" للأطفال تواصل دورها في تنمية مهارات النشء

مصراوي Masrawy

01:22 م الخميس 11 فبراير 2021

كتب- محمود مصطفى:

واصلت مجلة "نور" للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر انتشارها، عبر إصداراتها المختلفة كل شهر، حيث تقدم من خلال إعدادها مجموعة من القصص الشيقة والمبهجة للأطفال، بالإضافة إلى الأبواب المتنوعة، برسومات متقنة وألوان متوهجة.

وتضمن عدد شهر فبراير من المجلة، ويحمل رقم (62)، حلقات جديدة لسلسلة الحلقات المصورة "مغامرة في الأدغال"، و"طاقة نور"، و"عائلة قمر"، و"جحا"، و"أبوسريع للنقل السريع"، وغيرها من القصص السردية والمصورة.

ويضم العدد مجموعة من الأشعار والقصص المترجمة، إلى جانب الأبواب المشوقة، والتي تناقش السلوك الإيجابي، وكيفية التعامل مع الآباء والأمهات والأجداد، فضلا عن "رحلة إلى سانت كاترين"، و"حكاية من حكايات المحروسة"، بأسلوب درامي مشوق نتعرف على اللغة المصرية القديمة، وجانب من عالم الحشرات، مع أبواب التسلية، وأشهر أفلام الكارتون، وغيرها.

كما أصدرت المجلة عددها الشهري رقم 20 من مجلة "نور الصغير"، والتي تخاطب الطفل الصغير، قبل المرحلة الدراسية، وتحتوي على قصص تربوية تفاعلية تعزز القيم الإيجابية وتنمي المهارات، فضلا عن العديد من الموضوعات التي تحث الطفل الصغير على النظافة واتباع تعليمات الوالدين، وباب لتعلم الألوان والحروف.​

مجلة نور

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