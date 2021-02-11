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وزير الخارجية الجزائري في مالي لإجراء مشاورات مع كبار مسؤوليها

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وزير الخارجية الجزائري في مالي لإجراء مشاورات مع كبار مسؤوليها وزير الخارجية الجزائري في مالي لإجراء مشاورات مع كبار مسؤوليها

مصراوي Masrawy

01:16 م الخميس 11 فبراير 2021

الجزائر- أ ش أ:

أجرى وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، زيارة عمل إلى جمهورية مالي، حيث عقد عدة مشاورات مع نظيره زيني مولاي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزير المصالحة الوطنية، العقيد إسماعيل واغي.

وبحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، الخميس، فإن بوقدوم استقبله أيضًا الرئيس المالي به نداو ونائبه العقيد عاصمي غوتا.

وأضاف البيان أن العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وملف السلم والمصالحة الوطنية في مالي، شكلت المحاور الرئيسية للمباحثات التي أجراها بوقدوم في مالي.

وأشار إلى أن بوقدوم حضر خلال هذه الزيارة مراسيم التوقيع على مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة مع معهد حفظ السلم في مالي.

وهذه الزيارة الثالثة لبوقدوم إلى مالي منذ التغييرات السياسية التي طرأت في مالي، الجارة الجنوبية للجزائر، في أغسطس الماضي.

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