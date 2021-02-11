أخبار عاجلة

اليوم.. محاكمة المتهمين في خلية "أحرار الشام" -
منها الخل والليمون والعسل.. طرق طبيعية لتفتيح نمش الوجه -
​​الأوقاف: افتتاح 32 مسجدًا جديدًا في 7 محافظات.. الجمعة -
موعد انطلاق أولى رحلات القطارات الجديدة في كفرالشيخ (صور) -
تبرئة الرئيسة السابقة لحكومة مدريد من تهمة تزوير درجة الماجيستير -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

توزيع 250 خلية نحل على ذوي الهمم والمرأة المعيلة بجنوب سيناء- صور

Print
توزيع 250 خلية نحل على ذوي الهمم والمرأة المعيلة بجنوب سيناء- صور توزيع 250 خلية نحل على ذوي الهمم والمرأة المعيلة بجنوب سيناء- صور

مصراوي Masrawy

01:26 م الخميس 11 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

وزع اللواء جمال عبدالرشيد، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، اليوم الخميس، 250 خلية نحل على 50 مستفيد عقب اجتيازهم دورة تدريبية، بحضور الدكتور أسامة إبراهيم علي، مدير عام مديرية الزراعة بالمحافظة، والدكتور السيد إبراهيم حجاج، مدير مشروع نشر سلالات عسل النحل بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال السكرتير العام، إنه تقدم 200 شخص للحصول على الدورات التدريبية الخاصة بتربية نحل العسل، واجتاز التدريب 50 مستفيدًا من أصحاب الهمم والمرأة المعيلة والشباب بمدن طور سيناء ورأس سدر وأبو زنيمة.

وأوضح عبدالرشيد، أن تربية نحل العسل في من أهم المشروعات الزراعية الاقتصادية ذات العائد الاقتصادي والمالي والبيئي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

شبكة عيون الإخبارية